L' Adidas presenta la nuova maglia della Nazionale | ' Ispirata al marmo italiano'

Trend-online.com

... sul kit 'Home' sono presenti altri riferimenti alla cultura italiana , come i dettagli del Tricolore inseriti delicatamente sulle spalle: ad ognuna delle tre strisce, è stata inserita un'...La Figcla prima collezione di maglie per le Nazionali italiane di calcio creata in collaborazione con. L'azienda tedesca è il nuovo partner ufficiale azzurro. "Oggi entriamo in una nuova era ... Adidas presenta la nuova maglia dell'Italia: si ispira al marmo Ora adidas è partner ufficiale della Federazione calcio e ha disegnato per l'Italia le nuove divise 'Home' ed 'Away' ...ROMA, 17 GEN - La Figc presenta la prima collezione di maglie per le Nazionali italiane di calcio creata in collaborazione con Adidas. L'azienda tedesca è il nuovo partner ufficiale azzurro. "Oggi ent ...