La strage sul lavoro non si ferma | a Treviso operaio di 31 anni resta incastrato al nastro trasportatore

Napoli Monitor

luogo i Ris dei Carabinieri. 2023 - 01 - 17 09:26:17 Nel carcere de L'Aquila detenuti in regime ... come Leoluca Bagarella - sta scontando l'ergastolo per- , Raffaele Cutolo della nuova ...Ladi Dnipro cause tensioni anche all'interno del governo di Kiev. Il consigliere ...Ucraina sarà lunga" Interattivi - La caduta di Kherson - Il ruolo dei partigiani Longform - La battaglia... Caso Cospito, l'accusa di strage come atto politico - NapoliMONiTOR «Mi chiamo Matteo Messina Denaro», ha detto il boss di Castelvetrano non appena si è visto accerchiare dagli uomini del ROS e del GIS, ieri mattina, dopo ...Doveva essere il lunedì più triste dell'anno, il blue monday. E questo per vari motivi: il giorno della settimana, la distanza dalle prossime vacanze, l'addebito delle ...