La serie Samsung Galaxy S23 si avvicina e potrete provarla l’1 febbraio a Milano

TuttoAndroid.net

Gaming Hub è disponibile anche sugli smart monitor e gli schermi da gaming, anche dellaOdyssey. Il monitor Odyssey Ark ruota per orientare lo schermo in verticale o in ...Qualche giorno fa,aveva però confermato che questa funzionalità sarebbe arrivata a ... e con tutta probabilità arriverà proprio in concomitanza con la presentazione dellaGalaxy S23. La serie Samsung Galaxy Watch5 ottiene un nuovo strumento diagnostico Il nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold5 potrebbe contare su una innovativa cerniera che elimina ogni piegatura dello schermo e su una fotocamera principale da 108 MP.Lo smart TV Samsung della serie AU9000 garantisce un'elevata qualità dell'immagine a un prezzo irrisorio: l'offerta non va fatta scappare ...