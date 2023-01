La Sampdoria non ci sta | “l’ennesimo torto | mai un rigore a favore” | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023) La 18esima giornata del campionato di Serie A è stata condizionata dalle polemiche della, furiosa per il gol annullato nei minuti finali della sfida contro l’Empoli. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0, il gol decisivo è stato realizzato da Ebuehi. L’Empoli scatta verso la savezza, i punti dopo 18 partite sono 22. Situazione sempre più drammatica in casaal penultimo posto con 9 punti, lo svantaggio dalla zona salvezza è distante 7 punti. La partita è stata condizionata anche da un episodio nel finale, il gol annullato a Colley a tempo quasi scaduto, l’arbitro ha fischiato un fallo di mano di Gabbiadini. I dettagli sono stati svelati dall’ex arbitro Luca Marelli: “Gabbiadini cade per terra e tocca di mano, cosa sulla quale non si può sorvolare. Ma il tocco è generato da un fallo di Luperto e Gabbiadini è in vantaggio sul ...