(Di martedì 17 gennaio 2023)è innamorata di. A ' Uomini e Donne ' la dama decide di interrompere la conoscenza con Umberto per dedicarsi nuovamente aGuarnieri, ma la coppia non convince neppure Maria ...

TGCOM

... 'Mi sono arrivate delle segnalazioni su di te' Allora la conduttrice spingea parlare chiaro e a dichiararsi al cavaliere anche a costo di prendere una bastonata. Quando la dama chiede a ...Veronica (Valentina Bartolo) nota la complicità tra Ezio (Massimo Poggio) e(Lara Komar) e ... Vittorio (Alessandro Tersigni) accetta una nuovadi lavoro per una casa automobilistica e ... La proposta di Gloria a Riccardo: "Lasciamo insieme il programma" Sabato 21 gennaio, dalle 21, tanti artisti si alterneranno sul palco dello Spazio Gloria per omaggiare la musica di Fabrizio De André ...Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, si riparte dal trono over con Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri e tra le scintille che volano tra loro.