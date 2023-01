Open

... fin qui sfortunata,di riportare a Torino Paul Pogba. "Arrivabene per cosa dovremmo ... Da giocatore, da membro del CdA e Vicepresidente poi. Volgendo lo sguardo al campo per lui parlano i ...Depay, invece, ha sempre meno spazio agli ordini di Xavi, per cui non è unae con un contratto in scadenza tra sei mesi. Insomma, la situazione potrebbe sbloccarsi del tutto in Spagna e ... La prima scelta di Messina Denaro: il suo avvocato sarà la nipote Lorenza Guttadauro. Chi è e chi ha difeso in passato