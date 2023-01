La Porta Rossa 3 | anticipazioni seconda puntata | trama episodi di mercoledì 18 gennaio 2023

(Di martedì 17 gennaio 2023) Grande ritorno per la serie tv targata Rai Laal via da11con il terzo e ultimo capitolo. La3 conclude infatti (almeno per il momento dato che non sembrerebbe in programma una quarta stagione) le vicende del commissario fantasma Leonardo Cagliostro, che deve cercare di chiudere il suo conto in sospeso con il mondo dei vivi. Ma cosa è successo nei primi due? E soprattutto: cosa vedremo nelladi18? Cosa è successo nella primaIl filo della storia si era interrotto alla fine dellastagione, andata in onda nel 2019, con l’interruzione dei rapporti tra il poliziotto (Lino ...

