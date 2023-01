Il Faro online

... il rettore fascista che nel 1938, applicando le leggi razziali, cacciò dall'università200 ...della corte d'appello di Genova che a febbraio scorso aveva respinto al richiesta diil ......dai pentastellati come metodo per esprimere i designati nella lista per il consiglio della. ... Non ci sono spazi peruna trattativa politica tra Pd e Cinque Stelle, anche se c'è chi non ... La Pisana fa riaprire il Centro per l'impiego di Ostia Ostia – Riapre le porte ai cittadini dopo i lavori di ristrutturazione, il Centro per l’Impiego di Ostia che rispecchia l’immagine coordinata studiata per essere replicata su tutti i centri ...Oltre 16 milioni €, più circa 8 milioni € di risorse interne per reclutare prof, ricercatrici, ricercatori, realizzare nuove infrastrutture e offrire borse di dottorato aggiuntive ...