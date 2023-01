Il Foglio

C'è un homo - monument , un triangolo rosa dedicato alla memoria delle persone omosessuali e trans vittime dellanazi - fascista, l'unico in Italia, unopochi al mondo. Insomma, non ...... in omaggio alla 'giornata della memoria' che la legge giustamente celebra in ricordo dello sterminio degli ebrei, delle leggi razziali e della 'italianacittadini ebrei'. Sarà un'... La persecuzione dei cristiani nel silenzio del mondo Una settimana fa il discorso di Papa Francesco al Corpo diplomatico: "Circa un terzo della popolazione mondiale vive in questa condizione. Insieme alla mancanza di libertà religiosa, vi è anche la per ...Un sacerdote cattolico bruciato vivo in Nigeria, 17 cristiani uccisi a un battesimo in Congo, ancora violenze in Mozambico ...