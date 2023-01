La mossa della maggioranza per tutelare i cavi italiani dal dumping cinese

Leggi su formiche

(Di martedì 17 gennaio 2023) Laha deciso di alzare un muro contro ilsuiin fibra ottica. Un emendamento al decreto-legge presentato a inizio dicembre dal governo Meloni (proposto da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy) sulle misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici (il cosiddetto “decreto Priolo”) prevede l’affidamento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), sentito il parere del ministero delle Imprese e del made in Italy e nel rispettonormativa europea e internazionale, l’individuazione, per iin fibra ottica, delle “caratteristiche tecniche” e degli “standard cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell’infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati ...