(Di martedì 17 gennaio 2023) 'Lanon puòre' in Ucraina, altrimentiunae 'moriremo tutti'. Lo ha detto il leader ceceno, Ramzan, in una conversazione con i giornalisti ceceni, secondo ...

Globalist.it

Possiamo premere il pulsante - e salam alaikum!', ha dettoriferendosi a un eventuale uso dell'arma nucleare da parte di Mosca. 'Non abbiamo bisogno di un mondo senza la Russia - ha aggiunto -...Paradossalmente, una forte critica viene dagli ultra nazionalisti, come il ceceno Ramzan, ...in un incontro a novembre dichiararono che la loro opposizione all'uso o anche solo alla... La minaccia di Kadyrov: se la Russia perde inizierà una guerra nucleare Lo ha detto il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, in una conversazione con i giornalisti ceceni, secondo quanto riporta Unian.È stato condannato lo scorso dicembre a 8 anni e 6 mesi per aver denunciato la strage di Bucha. La sua dichiarazione finale è uno dei discorsi più intelligenti, oltre che intrepidi, pronunciati in un ...