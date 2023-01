La folle scelta del tifoso per la maglia di Messi | offerta una cifra assurda

Corriere dello Sport

PARIGI - Una cifra record per la maglia dell'uomo dei record. Come riportato da Le Parisien, la maglia numero 30 del Psg di Lionel Messi è stata venduta all'asta per 43.623 euro. Un tifoso cinese ha acquistato la maglia.