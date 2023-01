La famiglia nel pallone | i fratelli Esposito | Salvatore e Sebastiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nonostante la stagione abbia ripreso a pieno regime, non ci si ferma con le rubriche. Ecco infatti un altro appuntamento di “Lanel” con i, due giovanissimi che si stanno facendo le ossa tra Italia ed Europa. Si tratta di, centrocampista classe ’00 in forza allo Spezia, e, attaccante del 2002 che gioca con il Basilea. Due strade differenti ma con la stessa formazione: la scuola Inter, che li ha lanciati nel “calcio che conta”. IDopo aver narrato la storia deiWilliams e deiGiampaolo, si passa ad un’altra puntata, dedicata sempre a due ...

Agenzia ANSA

...coincidenza temporale " è l arresto che avviene appena un mese dopo l'entratacarcere milanese di Opera dell'ex sottosegretario all'Interno Antonino D'Alì, rampollo di un'aristocratica...primo dei due atti, Michele Radice e Valeria Perdonò, sono i credibili Peter e Ann, una ... Lo spettatore non impiega molto a capire che, classe sociale a parte, la loro è unacome ce ne ... Lite in famiglia nel Modenese, un morto e due feriti Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha manifestato profonda tristezza per l’accaduto e solidale vicinanza alla famiglia attraverso un messaggio. Commosso il ricordo della compagna Angela ...Vishal Klair, Amritpal Singh e Balpareet Kaur queste le tre vittime dell'incidente mortale avvenuto nel Veronese. Erano tutti e tre giovanissimi i ragazzi morti ...