(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Digital Transformation Strategy, un nuovo workplace performante e sfidante per la crescitadelle imprese Bari, 17 gennaio 2023. La Digital Transformation è un processo evolutivo di ridefinizione e ottimizzazione dell’ecosistema impresa che, se prima della pandemia poteva essere considerata un’opportunità, oggi è indubbiamente una priorità sulla quale investire, a prescindere dalla dimensione aziendale. “Con, introduciamo sul mercato un e-commerce votato all’internazionalizzazione; un incubatore di tecnologia che offre alle PMI soluzioni immediate, concrete e tangibili, in un’ottica di System Integration”, spiega Giovanni Riefoli, titolare didi Bari. “Le aziende, attraverso lo store dedicato, potranno provare i nostri applicativi, acquistando ...

Adnkronos

Negli anni novanta è a Davos che ho compreso l'impatto della rivoluzione. Durante il forum ... Davos ha accompagnato l'espansione della Cina "del mondo" ma non ha compreso l'esigenza ...... già oggi l'installazione didel device annulla le barriere all'entrata e consente ai ... L'entrata in vigore della regolamentazione che impone l'installazione di un cronotachigrafosui ... La Fabbrica Digitale di Plus Innovation: “Le più avanzate tecnologie digitali per PMI in linea con il Piano Nazionale Transizione 4.0”