La donna più desiderata dagli italiani | un nome da non credere

Leggi su direttanews

(Di martedì 17 gennaio 2023) In Italia, si sa, le belle donne non sono mai mancate. Da Sophia Loren fino a Chiara Ferragni, vantiamo grandi bellezze: ecco la preferita in assoluto Siamo il paese della grande bellezza, dicono. Vantiamo una profonda storia dell’arte, nonché una cultura millenaria che intreccia origini e vicende uniche, nel suo genere. Culla del buon cibo e della moda sartoriale, in Italia non mancano di certo le eccellenze. Ecco chi è lapiù(direttanews.com)Come non mancano nel campo dell’arte e dell’imprenditorialità, non mancano nemmeno in quello della bellezza. In Italia, infatti, ci sono state donne che hanno segnato per sempre i ricordi di tutti: l’iconica Sophia Loren, ad esempio, o l’affascinante Virna Lisi hanno fatto da apripista a tutta una serie di bellezze senza tempo. Un recente ...