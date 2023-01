La crisi demografica colpisce la Cina | popolazione in calo per la prima volta in 60 anni

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ildemografico e la battuta d’arresto del Pil. Nel 2022 laregistra due dati negativi e a loro modo storici: negli ultimi 60, infatti, non si era mai verificata una diminuzione della, mentre la crescita non era stata mai così bassa dal 1976, dunque da 46. Indiminuisce la: è lain 60Secondo l’ufficio di statistica di Pechino, alla fine del 2022 il Paese più popoloso al mondo, con 1,41 miliardi di persone, aveva 850mila abitanti in meno. È ladal 1961 che si registra unnella. Lo scorso anno il tasso di natalità, in diminuzione da, ha ...

Il Tempo

Un dato che evidenzia ancora più nettamentei la questione dellache sta colpendo il Paese più popolosa del pianeta. I dati diffusi da Yang Yi , Commissario del National Bureau of ...La Cina perde il primato di paese più popoloso al Mondo I dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica non stupiscono, del resto, sono anni che in Cina si parla die delle ... Cina, la crisi demografica ad un punto di svolta: “Mai dal 1961…” La popolazione cinese è calata nel 2022 per la prima volta in oltre sessant’anni, rimarcando in termini ancora più netti la questione della crisi demografica che sta colpendo la nazione più popolosa ...Ma la crisi delle nascite nella Repubblica popolare ha un’origine diversa da quella del resto del mondo: nel 1979, preoccupato dalla «bomba demografica» che avrebbe minato la crescita del Prodotto ...