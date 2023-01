La cattura del boss Messina Denaro dedicata al maresciallo Salvi di Sedrina

La7

Ospite in studio Carlo Cottarelli, IndipendentePartito Democratico 'Scordiamoci che con questa cosa finisce la mafia - ha detto Cottarelli in studio - C'è un problema di controlloterritorio ...Naturalmente, al primo punto dell'ordinegiorno c'era la recenteboss mafioso Matteo Messina Denaro. E Corona non ha nascosto la sua soddisfazione: 'È stato arrestato Matteo Messina ... Matteo Messina Denaro, a Palermo esultano per la cattura del boss: applausi e abbracci ai carabinieri Il Forum a “Repubblica” del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo all’indomani dell’arresto del super latitante Matteo ...E così, per la prima volta nella storia della Repubblica, la cattura di un boss della mafia diventa uno spot per il Governo in carica. Mentre le agenzie lanciano la notizia dell’arresto di Matteo Mess ...