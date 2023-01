Kvaratskhelia ha l’influenza | non ci sarà contro la Cremonese

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nella partita in programma questa sera tra Napoli edi Coppa Italia non cil’attaccante georgiano. A renderlo noto è il club attraverso il consueto comunicato sul report d’allenamento.ha avuto un’attacco influenzale che non gli permetterà di prendere parte alla partitala. Di seguito il comunicato del Napoli: “non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera”. Report allenamento mattutino https://t.co/5V95GFzffn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 17, 2023 Altro assente della partita è il centrocampista Diego Demme. Il centrocampista tedesco non prenderà parte alla partita per la nascita della figlia, il Napoli ha fatto gli auguri a lui e alla ...