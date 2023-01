Klopp | ' ' Non sono particolarmente fedele' '

Sportitalia

Il Liverpool sta attraversando un momento difficile e il tecnico Jurgen, in conferenza in vista della sfida di FA Cup col Wolverhampton, ...Commenta per primo Il Liverpool sta attraversando un momento difficile e l'allenatore Jurgen, in conferenza stampa verso la sfida di FA Cup col Wolverhampton, lancia messaggitroppo rassicuranti sul futuro: 'sono particolarmente fedele...'. Liverpool, Klopp: "Sono qui e se nessuno me lo dice, non me ne vado" Anche se non dovesse giocare tra i titolari al Molineux, non passerebbe comunque molto tempo prima che arrivi il suo momento: Klopp lo segue con attenzione così come il commissario tecnico della ...Pronostici martedì 17 gennaio: ripartono gli ottavi di finale di Coppa Italia, in campo anche FA Cup, Coppa del Re e altri tornei.