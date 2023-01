Klopp | che risposta seccata al giornalista sul mercato del Liverpool VIDEO

Sportitalia

... martedì 17 gennaio, alle 20.45 al Molineux), Jurgenha fornito una fotografia piuttosto esaustiva del momento Noil suo Liverpool sta attraversando, sottolineato dal clamoroso ko per 3 - 0 ...Se è verol'arrivo di Ballardini in panchina al posto di Alvini potrebbe dare uno scossone al ... In FA Cup il Liverpool di Jurgenè in piena crisi dopo l'ennesima batosta stagionale, quella ... Liverpool, Klopp: "Sono qui e se nessuno me lo dice, non me ne vado" L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp risponde in modo un po' seccato al giornalista che gli aveva chiesto se vi fosse la volontà di rinnovare la rosa: "Ma parliamo la stessa lingua".Sport - Commenta per primo Il Liverpool sta attraversando un momento difficile e l'allenatore Jurgen Klopp , in conferenza stampa verso la sfida di FA Cup col ...