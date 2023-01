La Gazzetta dello Sport

Titolare Simongiocherà titolare la Supercoppa contro l'Inter. Il danese, sì, esatto. Lui che dall'anno scorso ha perso il posto a scapito di Kalulu. Colpa di un brutto infortunio al ...Difatti, sia Simonche Ante Rebic hanno svolto l'allenamento in gruppo oggi. Per il difensore ... Laincognita era sul croato. Rebic è partito da indisponibile per Riad, salvo poi effettuare ... Kjaer, la vera arma tattica di Pioli: con lui in campo il Milan non prende gol Ha vinto il ballottaggio con Kalulu: giocherà titolare. Su 10 partite, ne ha disputate otto dal 1’, subendo gol solo contro la Samp, una vera e propria sicurezza ...