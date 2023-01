(Di martedì 17 gennaio 2023) Interruzioni di corrente sono state introdotte come misura die nell'omonima: lo ha reso noto il principale fornitore privato di energia in Ucraina, Dtek, come riporta ...

Interruzioni di corrente sono state introdotte come misura di emergenza ae nell'omonima regione: lo ha reso noto il principale fornitore privato di energia in Ucraina, Dtek, come riporta Ukrinform. "Sono in corso interruzioni di corrente di emergenza in tutta la ...Nelle regioni die Odessa sono stati effettuati preventivamentedi emergenza. Dopo le prime segnalazioni di attacchi, misure simili sono state prese nelle regioni di Ivano - Frankivsk, ... Kiev, blackout di emergenza nella capitale e nella regione - Mondo (ANSA) - ROMA, 17 GEN - Interruzioni di corrente sono state introdotte come misura di emergenza a Kiev e nell'omonima regione: lo ha reso noto il principale fornitore privato di energia in Ucraina, ...Kiev, 16 gen. (Adnkronos) – Ukrenergo, l’ente nazionale ucraino per l’elettricità , ha dichiarato un aumento significativo del deficit nel sistema energetico del paese e, di conseguenza, la decisione d ...