Kiev | ancora 25 dispersi in attacco a condominio Dnipro

Il Sole 24 ORE

Venticinque persone risultanodisperse nell'attacco missilistico russo di sabato scorso contro un quartiere residenziale di Dnipro che ha colpito un condominio uccidendo almeno 40 civili, tra cui tre bambini: lo hanno reso ...... scriveCanetta. Oltre la polemica, la sostanza dello sblocco dell'invio dei Leopard necessari "sostengono da- , per contrattaccare i russi sul fronte del Donbass, e che la ex ministra ... Ucraina, ultime notizie. Turchia, «Mosca e Kiev lavorano allo scambio di mille prigionieri» Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina: continua a salire il bilancio delle vittime civili, mentre Kiev trova sostegno da Usa e Uk.ROMA, 17 GEN - Venticinque persone risultano ancora disperse nell'attacco missilistico russo di sabato scorso contro un quartiere residenziale di Dnipro che ha colpito un condominio uccidendo almeno 4 ...