Kevin Spacey riceve la Stella della Mole alla carriera a Torino

(Di martedì 17 gennaio 2023), travolto da accuse distie sessuali circa cinque anni fa, ha ricevuto dal Museo Nazionale del Cinema diil prestigioso premio, quale riconoscimento per i suoi meriti artistici e il suo contributo all’arte cinematografica, già in città da alcuni giorni, ha tenuto l’attesa masterclass al Museo Nazionale del Cinema di, ha ricevuto ieri, 16 gennaio, la, ambito riconoscimentocinematografica. L’attore, prima di accettare il premio, ha ringraziato il Museo del Cinema di ...

Il Fatto Quotidiano

'Non mi sono mai rinchiuso nella tana. Non mi sono mai nascosto, non sono andato in una grotta. Ho continuato ...Secondo l'attore il museo ha avuto "le palle" ad assegnargli un premio alla carriera nonostante le accuse di molestie nei suoi ... Kevin Spacey al Museo del Cinema di Torino: “Grazie per aver avuto le palle di invitarmi” All’inizio dello scorso novembre si era discusso molto della decisione del Museo del cinema nazionale di Torino di insignire l’attore Kevin Spacey con la Stella della Mole, un premio alla carriera ist ...Sono grato e onorato e il mio cuore è molto pieno stasera nei confronti del Museo del Cinema per aver avuto le palle di invitarmi stasera. Kevin Spacey ha deciso di utilizzare un termine italiano abba ...