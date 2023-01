Kevin Spacey premiato a Torino | “Non mi sono nascosto Tutti avevano paura di cercarmi”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 17 gennaio 2023) “Non mimai rinchiuso nella tana. Non mimai, nonandato in una grotta. Ho continuato a vivere, ad andare al ristorante. Ho guidato la mia automobile, gioco a tennis, ho continuato a frequentare i miei amici e a stare in mezzo alla gente”., l’attore di maggior talento della sua generazione, due premi Oscar vinti, a scintillare nella memoria digli spettatori per le sue interpretazioni ambigue, beffarde, enigmatiche ed eleganti – da “I soliti sospetti” a “S7ven”, da “American Beauty” alla serie “House of Cards” – non era scomparso. Siamo stati noi spettatori a perderlo, cinematograficamente, per cinque anni. Da quando l’attore è stato inghiottito dall’onda del #MeToo, con una causa vinta, ma altri procedimenti ancora in corso. ...