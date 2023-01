Kevin Spacey premiato a Torino | Il Museo del Cinema ha avuto le palle di invitarmi

Il Fatto Quotidiano

Torino - "Sono fortunato, ringrazio profondamente il Museo del Cinema per aver avuto le 'palle' di invitarmi. Non dimenticherò mai questa serata". È l'unica frase che, due volte premio Oscar, per tanti il presidente Frank Underwood di "House of Cards", dedica alla polemica che lo ha accolto a Torino , da quando è arrivato per ritirare il premio Stella ...Con questo evidente parallelismo con un grande artista della storia, il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi introduce - al Museo del Cinema di Torino - il premio a, che tante ... Kevin Spacey al Museo del Cinema di Torino: "Grazie per aver avuto le palle ad invitarmi" L'attore Kevin Spacey è stato premiato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, ringraziandolo per aver avuto "le palle" di invitarlo.