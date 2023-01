Kessie per Brozovic? Doccia gelata | Inter | c' è un grosso problema

(Di martedì 17 gennaio 2023)dal Barcellona per Marcelo. Lo scambio intrigante che potrebbe realizzarsi trae Barcellona in questa finestra di mercato, proposta dal club blaugrana a quello di via della Liberazione. Il Barça ha preso l'ivoriano a parametro zero la scorsa estate dal Milan e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2026 a 6,5 milioni netti (più uno di bonus) a stagione. Un pochino di più rispetto a quanto guadagna(6,5 tutto compreso), che dopo il rinnovo della scorsa stagione si è vincolato all'fino al 2026. A livello di età, però, Franck ha tre anni meno di Marcelo che secondo la dirigenza blaugrana sarebbe più adatto al gioco di Xavi. Soprattutto se a giugno Busquets non proseguirà la sua carriera nella Liga.solo ...

fcinter1908

... che avrebbe dovuto prevedere Marcelo Brozovic e Joaquin Correa in maglia blaugrana e Francke Memphis Depay fare il percorso inversoaccasarsi a Milano. L'amministratore delegato ...Poi l'Inter, con le voci sullo scambio tra Brozovic e: riflessioni in corso, ma al momento ...Gattuso è un uomo fondamentale, si è messo in mostra anche di recente al Mondiale con la ... Repubblica – Kessie per Brozovic, Inter vuole conguaglio. Ma si può fare: ok di Inzaghi I rossoneri dopo la vittoria dello scudetto nello scorso campionato non sono più riusciti a tornare allo stesso livello ...Duvan Zapata all’Inter. Non è una notizia di due anni fa, ma è quanto potrebbe accadere in questa sessione di mercato. L’esplosione di Hojlund e il contratto in scadenza nel 2024 del colombiano portan ...