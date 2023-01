Kenwood LS-600BT | presentata la prima soundbar dell’azienda

Leggi su tuttotek

(Di martedì 17 gennaio 2023) Grande ritorno nell’Home Theatre con la nuovadi, la LS-, performante, versatile e accessibile a tutti, annuncia oggi il lancio della nuovaLS-. Questo prodotto è pensato per soddisfare le esigenze di un pubblico ancora più ampio. Si propone infatti come soluzione perfetta per migliorare la resa dei contenuti acustici riprodotti dal proprio televisore o monitor in tutta semplicità. Grazie anche alla possibilità dello streaming Bluetooth 5.0, la connessione per riprodurre contenuti audio di qualità è alla portata di tutti. Questo prodotto si adatta quindi perfettamente alle esigenze di chi ricerca soluzioni di ascolto performanti senza rinunciare al design, all’eleganza delle linee e alla facilità d’uso....