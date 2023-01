Juventus | svolta Rabiot | annuncio in diretta sul rinnovo

JMania

... con la quale potrebbe arrivare a unaanche professionale. La spaccatura interna alla. I progetti con la nuova compagna . I nuovi investimenti di Nedved . Chi è Dara Rolins, la ......di Inter e. I successi del Napoli targato Luciano Spalletti e Khvicha Kvaratskhelia impongono scelte radicali, drastiche ed immediate. La nuova gestione Elkann vorrebbe dare una, già ... Mercato Juventus, il centrocampista ha detto no: la svolta Con l’arrivo del mercato invernale la Juventus comincia a guardarsi intorno, progettando i nuovi acquisti per l’estate. La partenza di Angel Di Maria è ormai cosa certa, anche se non ancora ufficiale: ...Pavel Nedved ormai è un ex per la Juve: anche questo è stato conseguenza dell'inchiesta Prisma che ha travolto Andrea Agnelli e la sua dirigenza: ma l'ex vice non è stato colto impreparato ...