Juventus | Rabiot in trattativa per il rinnovo | dialogo aperto con la madre-agente

(Di martedì 17 gennaio 2023) Adrienè in scadenza di contratto con lae in questi giorni la dirigenza bianconera sta pensando al da farsi con il centrocampista francese. Per questo motivo alla Continassa è arrivata ladel calciatore, con la signora Veronique che ha avuto un colloquio informale con il responsabile dell’area tecnica Federico Cherubini. In questo momento la posizione del club è di, ma la differenza tra le parti resta evidente: lapotrebbe anche spingersi a offrire un ingaggio sulla linea di quello di Pogba (8 milioni a stagione), ma ladichiede una doppia cifra e ricche commissioni alla firma. Allo stesso tempo il calciatore, diventato pedina importante nello scacchiere di Allegri e molto ben voluto anche ...

TUTTO mercato WEB

Calciomercato, Lanza a Tv Play su rinnovo: 'A Torino sta bene, ma le richieste sono elevate''Non è semplice dire se possa rimanere, le richieste sono elevate', ha aggiunto Lanza ...Eppur qualcosa si muove attorno ad Adrien. Mamma Veronique è stata in visita alla Continassa, ha preso un caffè con il direttore Federico Cherubini e inevitabilmente parlato del figlio. Non è stato un incontro per trattare, ma per ... TMW - Juventus, l'agente di Rabiot alla Continassa: sul piatto c'è il rinnovo del contratto La Juventus ha diversi giocatori in rosa con il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno: Juan Cuadrado, Alex Sandro, Angel Di Maria, ma soprattutto Adrien Rabiot. Il centrocampista francese classe ...La madre agente di Adrien Rabiot, è arrivata alla Continassa: la Juventus starebbe tentando di convincerla a far rinnovare il suo assistito