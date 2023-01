Juventus-Monza ottavi coppa Italia | giovedì 19 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 17 gennaio 2023) La Juve è una frequentatrice abituale della fase decisiva della, i bianconeri nell’ultimo decennio hanno monopolizzato l’albo d’oro e anche in una fase discendente del ciclo vincente, lo si è visto anche nella disfatta sul campo del Napoli in campionato, arrivano spesso all’ultimo atto come nella scorsa stagione nella finale persa contro l’Inter. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Nella prima mattinata, a provocare l'ira di Pierluigi Casiraghi , ex attaccante della, dele della nazionale nonché ex commissario tecnico dell'Under21, è stato un commento pubblicato ......dovrebbero pensare a un sostituto all'altezza e tra i possibili nomi c'è Alessio Cragno delmentre Gollini è coinvolto nella trattativa con il Napoli per lo scambio con Sirigu. Laè ...La Juventus deve rialzare la testa dopo la dolorosa sconfitta, con Barillà che propone un nuovo piano: le parole del giornalista ...(Sport Mediaset) E' tempo per la Juventus di mettere la sconfitta di Napoli alle spalle e di pensare alla sfida di Coppa Italia contro il Monza. (Tutto Juve) ...