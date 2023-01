Juventus | Moggi contro Sigfrido Ranucci e Report | “La verità è in mano | basta guardare”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lucianoha attaccato la trasmissionee il conduttore, che ieri sera ha dedicato la trasmissione al caso. Proprio il presentatore ha mostrato durante il programma la chiavetta USB cheavrebbe consegnato aper mostrare tutte lenascoste su Calciopoli. In queste ore l’ex dirigente bianconero ha pubblicato su Twitter un’immagine e una didascalia eloquenti: “Laa volte ce l’abbiamo già involerla”. Il tweet diLaa volte l’abbiamo già involerla. #cofanetto #chiavetta ...

Corriere dello Sport

Juve,e le penalizzazioni: "Bianconeri avranno 1 o 2 punti di penalità". Nei prossimi mesi la giustizia sportiva farà il proprio corso e deciderà che sanzione dare allasull' inchiesta ...Intanto anche Alessandro Del Piero, tramite i microfoni di Sky Sport, è tornato a parlare della: 'Per il presunto falso in bilancio larischia al massimo 2 punti, la storia ... L'anticipazione di Moggi: "Ecco quanti punti di penalizzazione prenderà la Juve" L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato dell'inchiesta: "Il rischio è di massimo due punti di penalizzazione" ...Dopo il successo casalingo per 5-1 del Napoli contro la Juventus, Luciano Moggi riflette e fa una valutazione di Khvicha Kvaratskhelia. Dopo l’infortunio che aveva frenato il suo straordinario periodo ...