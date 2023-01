Juventus e l’inchiesta Prisma | “L’elemento più significativo è la sistematicità”

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nella serata di ieri è andata in onda la puntata di report con il servizio sulla; ecco le parole di un noto giornalista. LaPresseLa stagione calcistica in corso è stata caratterizzata, per forza di cose, da quanto successo alla; ricordiamo tutti le dimissioni dell’intero CDA che hanno squarciato la tranquillità del mondo bianconero. Non può essere una situazione semplice per i bianconeri che, a distanza di anni, si trovano coinvolti in un’altra inchiesta che non può fare bene alla. Parliamo delin cui, al centro dell’indagine, ci sono delle operazioni di mercato poco chiare. Sulche coinvolge laè andato in scena un servizio, nella serata di ieri, nell’ormai nota trasmissione Report. Nella consueta ...