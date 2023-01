Juventus Atalanta | dove vedere il match streaming live oggi e diretta tv Serie A

(Di martedì 17 gennaio 2023) Eccola sfida diA tra. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà all’Allianz Stadium Una classifica molto corta che potrebbe rimescolare le carte in tavola per quanto concerne la rincorsa alla Champions League: la voglia di riscatto delladopo la disfatta di Napoli contro la continuità di un’tanto giovane quanto competitiva. Si prospetta unpieno di colpi di scena, ma analizziamola partita inTV. Il, che si svolgerà alle 20:45 all’Allianz Stadium, come riportato tramite una comunicazione ufficiale, ...

La Gazzetta dello Sport

Pronta un'asta per Giorgio Scalvini , il difensore dell'che a suon di prestazioni si è conquistato la maglia da titolare e l'interesse di big ... Laha avuto contatti con gli agenti ...L'dovrà dunque fare a meno di Koopmeiners nel big match della prossima giornata di Serie A contro lain programma domenica sera. Mister Gasperini, al posto del centrocampista ... Allegri sorride: contro l’Atalanta finalmente la coppia Vlahovic-Chiesa Diciottesima giornata marchiata a fuoco dalla straordinaria vittoria del Napoli sulla Juventus che potrebbe segnare in maniera ... ossia Lazio, Roma e Atalanta, quest’ultima protagonista di un ...Come riferito da Tuttoatalanta.com, Davide Zappacosta ha riportato un risentimento muscolare al flessore sinistro. Nel pomeriggio sono previsti gli esami strumentali, per capire i ...