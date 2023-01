Juventus | addii certi

(Di martedì 17 gennaio 2023) Laavrebbe intenzione di dire addio a ben due giocatori, che non verranno sicuramente rinnovati Ormai sembra sicuro, Alex Sandro e Cuadrado non verranno rinnovati. I due calciatori saluteranno laa fine stagione, con i bianconeri che non hanno intenzione di continuare il loro rapporto con i due calciatori sudamericani. Un addio maturato L'articolo

Tuttosport

1 Laè pronta a salutare due giocatori a fine contratto: sia Juan Cuadrado che Alex Sandro sono in scadenza di contratto e non sono previsti rinnovi.Blue Monday: gliche ci hanno spezzato il cuore 31/05/2009 - addio a Paolo Maldini Lo storico ... 13/05/2012 - lasaluta Del Piero Il capitano e numero 10 delladice addio ai ... Gunnarsdottir, solo Juventus Women: addio alla nazionale, è ufficiale L'angolo tecnico del Mezzi - 18° giornata. Manita Napoli, Juventus affondata. Milan e Inter in difficoltà. Cantano Roma e Lazio,Luna park Atalanta, ciao Nicola.La Juventus è pronta a salutare due giocatori a fine contratto: sia Juan Cuadrado che Alex Sandro sono in scadenza di contratto e non sono previsti rinnovi.