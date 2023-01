(Di martedì 17 gennaio 2023) Eppur qualcosa si muove attorno ad AdrienVeronique è stata in visita, ha preso un caffè con il direttore Federico Cherubini e inevitabilmente parlato del figlio. Non è ...

La Gazzetta dello Sport

Eppur qualcosa si muove attorno ad Adrien. Mamma Veronique è stata in visita alla Continassa, ha preso un caffè con il direttore ... Il calciatore vuole onorare il contratto che lo lega alla...10 Continua l'incertezza intorno ad Adrien, il cui contratto con la Juventus scadrà a fine stagione. Nella giornata odierna l'agente e ... La, vista la centralità del francese e l'elevato ... Juve-Rabiot contatto! La mamma-agente alla Continassa, dialogo aperto Mese frenetico e zeppo di lavoro quello di gennaio per una Juventus che aspetta di nominare ufficialmente il nuovo Consiglio di Amministrazione, dividendosi tra sul campo, tra campionato e coppe, e ne ...Oggi il direttore sportivo della Juventus Cherubini ha incontrato la madre-agente di Rabiot: nuovo appuntamento nei prossimi giorni La Juventus ha diversi giocatori in rosa con il contratto in ...