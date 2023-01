Juve | Pordenone e Perugia in pressing per Stramaccioni

Calciomercato.com

Il regista mancherà per squalifica contro il Sangiuliano. Settimana di riflessioni per Di Carlo, viste le tante assenze ...Ruggito Lecco, tre gol ai biancorossi di Rosso, Vince e torna a guardare in alto il Renate, che supera la Pro Vercelli ed è adesso agganciato al gruppo di testa ...