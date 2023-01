Juve | occhio al Nantes | i francesi in netta crescita

(Di martedì 17 gennaio 2023) L'Europa League dellantus inizierà contro il. Un sorteggio benevolo per i bianconeri che però non potranno sottovalutare...

Tuttosport

...sorge nel momento in cui si dà un occhiata alla classifica e ci si accorge di come adesso l'...fila ma ad una giornata dal giro di boa il Diavolo conserva solo un misero punticino su Inter e...Allegri l'ha sempre tenuto d'. Le sue qualità ricordano quelle di Pirlo , ovviamente con le dovute proporzioni, e ha ribadirlo ci ha pensato anche Zauli : "Ha piede, lancio lungo, visione di ... Juve, occhio a Lookman! Per la Dea ha già segnato 9 gol con 12 tiri in porta Kiwior potrebbe essere uno dei protagonista di questo calciomercato di gennaio: su di lui ha messo gli occhi un club di Bundesliga ...Throwback ai tre colpi di mercato inanellati dalla Juventus durante la scorsa sessione invernale di calciomercato: primo anno in bianconero ...