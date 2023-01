Juve | non solo McKennie | 5 candidati per la cessione a sorpresa

Corriere dello Sport

Il mercato dellaa gennaio prenderà forma solo nelle ultime due settimane,prima dell'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione della società. Nei colloqui tra Allegri e Cherubini si è deciso di ...Quest'anno lafesteggerà i cento anni della famiglia Agnelli al timone del club. Nel luglio del 1923 Edoardo ... Ansa Il nuovo cda juventino abbonda di figure tecniche epuò essere altrimenti. Juve-Monza, Allegri non sarà in panchina: il motivo Il Corriere Fiorentino questa mattina scrive di come a Pistoia non si era mai visto un simile ricambio di osservatori alle partite della prima squadra. Sfuggita a Empoli e ...L’ex bomber: “A volta sembra che i giocatori non sappiano bene cosa fare. Napoli Una cosa che non si vede da 20 anni in Italia” ...