Juve | Moggi anticipa la sentenza | il numero dei punti di penalizzazione

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lantus è reduce dalla brutta prestazione in campionato, la sfida contro il Napoli si è conclusa sul netto risultato di 5-1. La compagine di Massimiliano Allegri si è fermata dopo otto vittorie consecutive, la squadra è tornata sulla terra e le possibilità di rientrare in corsa per lo scudetto rischiano di sfumare. Idi distacco dalla vetta della classifica, occupata dal Napoli, sono 10 e l’obiettivo principale dovrà essere quello della qualificazione in Champions League. La classifica è ancora cortissima e tante squadre sono in corsa per i primi quattro posti. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaL’indagine sullantus Nella serata di ieri è andata in onda una trasmissione su Report, il riferimento è allo scandalo che ha travolto il club bianconero. Tutto è nato dopo le dimissioni dell’intero Cda e del presidente Agnelli ...