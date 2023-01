Juve | c’è una nuova pretendente per McKennie | il super incasso

Calciomercato.com

Commenta per primo Dopo il passaggio del turno di Inter, Torino, Roma e Fiorentina, in settimana saranno assegnati gli altri quattro posti per i quarti di finale della Coppa Italia. Martedì 17 gennaio ...Calciomercato Juventus, si allunga l'ombra dell'ex allenatore del Real Madrid su Max Allegri: l'indizio da non sottovalutare. Non c'è dubbio che la panchina di Massimiliano Allegri sia tornata ad ... La Juve gioca in difesa fra campo e tribunali: venerdì la partita più ...