Juve | buone notizie per Allegri | Cuadrado e De Sciglio parzialmente in gruppo

Calciomercato.com

notizie per la squadra di Massimiliano Allegri in vista del match contro il Monza. Cuadrado e De Sciglio sono tornati in grupponotizie per la squadra di Massimiliano Allegri in vista del match contro il Monza. Cuadrado e De Sciglio sono tornati in gruppo. Ecco il report ufficiale dell'allenamento odierno bianconero. ...Dalla seduta sono arrivateindicazioni per l'allenatore: Juan Cuadrado e Mattia De Scigilio , infatti, hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo . Il colombiano è reduce da un problema al ... Juve, buone notizie per Allegri: altri due rientri dopo Pogba e Vlahovic Il blitz telefonico è previsto per la giornata di oggi. Forse c’è già stato nel corso di questa mattina. Forse ci sarà nelle prossime ore. Questo poco importa, è evidente, al momento. Quello che impor ...Luis Alberto è il miglior giocatore di Sassuolo - Lazio. Lo spagnolo, autore di un'ottima prestazione, ha conquistato la maggioranza dei voti dei tifosi biancocelesti (44.65%). Il ...