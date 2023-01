Joker | uno psichiatra afferma | “Quello di Ledger non è affetto da malattie mentali”

(Di martedì 17 gennaio 2023), uno dei villain più iconici dell’intera cultura pop, torna a sedersi metaforicamente, sul lettino dello, ma stavolta Harley Quinn non c’entra: loEric Bender, nella sua rubrica per il canale Youtube di GQ, ha messo sotto scrutinio l’intera rogues’ gallery dell’uomo pipistrello, a partire proprio dal suo più famoso esponente; l’analisi condotta sul “paziente”porta a risultati a loro modo sorprendenti. Prendendo in gran parte spunto dalla versione di Heathne Il cavaliere oscuro, Bender inizia ponendosi una domanda fondamentale:è malato di mente, e quindi deve stare ad Arkham, nel manicomio criminale di Gotham, oppure il suo posto è a Blackgate, il penitenziario cittadino riservato ai delinquenti comuni, e ritenuti “sani di mente” ...

BadTaste.it TV

I militari hanno trovato, pizzini, appunti, parrucche, tanti libri, ma anche un poster del padrino all'ingresso edi. = '1673965061' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (...... Barry Keoghan , che tra Druig di Eternals edi The Batman ha avuto un anno molto intenso ... Keoghan ha recitato nel film del 2021 nei panni di Druig,degli alieni immortali che ... Il Joker di Heath Ledger non dovrebbe andare ad Arkham, ma nel ... Barry Keoghan ha interpretato, per pochissimi minuti, Joker nel cinecomic The Batman. I fan quindi attendono il suo potenziale ritorno nell'ormai confermato sequel.Il Joker è sicuramente uno dei villain più importanti della storia del cinema. L'arci nemesiu di Batman ha dato vita a leggendarie interpretazioni tra le ...