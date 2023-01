Agenzia ANSA

...detto la commissaria Ue agli Affari Interni Ylvaparlando alla Plenaria del Pe sul Qatargate e sottolineando la necessità di istituire "un organismo etico" come organo di vigilanza. "...... nelle parole della commissaria agli Affari interni Ylva, a 'raccogliere i cocci e agire' con il pugno duro perché uno scandalo di queste proporzioni non si ripeta mai più. Ue:norme ... Johansson, 'presto norme su corruzione, saremo duri ... La Commissaria per gli Affari Interni, Ylva Johansson, ha tenuto un discorso all'emiciclo di Strasburgo in cui si è detta pronta a presentare nuove misure: l'istituzione di un comitato etico indipende ...STRASBURGO - "A dicembre la fiducia nei cittadini nell'Ue è stata tradita, adesso dobbiamo raccogliere i cocci e agire. La bozza di riforma dell'Eurocamera è un buon primo passo ma dobbiamo fare di pi ...