Jade Cargill | “CM Punk? Una grande persona | puo fare ciò che vuole!”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 17 gennaio 2023) Poco fa, nella news precedente, vi abbiamo raccontato di quanta distanza c’è ancora tra CMe Tony Khan per tutte le cose avvenute in quel di All Out. Nonostante ciò, molti “tesserati” della AEW continuano a spendere parole al miele per il Best in the World. Il primo è stato Dax Harwood, ad aggiungersi a lui ci ha pensato anche la campionessache lo ha definito come una. “Sii sempre te stessa” “CMè un, mi ha sempre dato tantissimi consigli. Uno di questi è proprio il fatto di riuscire a rimanere se stessi. Purtroppo quella sera non ero presente dato che lasciai lo stadio subito dopo il mio match. Ci sono rimasta perchè con il locker room femminile è sempre stato gentilissimo. L’ho conosciuto ancora meglio al ...