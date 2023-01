IW Hard to Kill 2023 – Review

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questadiTo, il primo evento dell’anno targato Impact. I match della serata sono davvero tanti, ben 9, e le storyline che ci hanno portato a questi incontri sono state di assoluto valore. Ciò ha incrementato ovviamente la mia aspettativa per questo PPV, quindi immergiamoci insieme in questae vediamo che è successo. i i PRE SHOW i SIX WAY MATCH Kushida vs Alan Angels vs Delirious vs Mike Bailey vs Mike Jackson vs Yuya Uemura (07:25) Match che è servito più che altro per continuare la storyline tra Mike bailey e Kenny King, decisivo con la sua interferenza. In condizioni normali avrebbe ovviamente vinto lo Speedball, ma ci ha pensato l’ex Honor No More a mettergli i bastoni tra le ruote. Un applauso a Mike Jackson che ...

The Shield Of Wrestling

E uno dei due brani si intitola La fine, che si accende con un riff nervoso di chitarrarock e ... compreso usare l'ormai celebre "switch", cioè azzerare il volume di uno dei due pickup, ...Sono inoltre disponibili le funzionalitàswitch e split tunneling. La tecnologia TrustedServer ... Inoltre i dati sono memorizzati solo su RAM (non ci sonodisk o SSD), quindi ad ogni riavvio ... Hard To Kill 2023 - Risultati del pre-show New Impact Knockouts Champion Mickie James will kick off this Thursday's Impact on AXS TV. James defeated Jordynne Grace for the title at last Friday's Hard to Kill in the finale of her win or retire ...L'ex campione WWE è approdato a IMPACT Wrestling, ma non per lottare, mettendo subito in chiaro le sue intenzioni ...