Ivana Trump | lo schiaffo dell' eredità | un milione di dollari alla tata dei figli | niente per l' ex marito Donald

leggo.it

Pensiamo alla Regina Elisabetta II, a Pelé, a Vivienne Westwood,o ancora il papa Benedetto XVI scomparso solo nelle scorse ore. Ciascuno di loro, morto nell'arco di questi ultimi 12 mesi ...Come ogni fine dicembre ecco puntuali le previsioni della sensitiva Nikki per il nuovo anno. La donna questa volta si vanta di aver azzeccato le morti di, Irene Cara, Angela Lansbury, Olivia Newton John e della Regina Elisabetta. Nikki ha anche sottolineato di aver predetto il matrimonio di JLo e Ben Affleck, l'Oscar di Will Smith (ma sulla ... Ivana Trump, lo schiaffo dell'eredità: un milione di dollari alla tata dei figli, niente per l'ex marito Donal Dall’ex villa di Ivana Trump alla casa di Cleverland, a quella dei Goonies di Spielberg, tanti gli immobili americani in vendita a prezzi non proprio convenienti.Andiamo a rivedere le celebrità che sono morte nel corso del 2022. Ecco chi ci ha lasciato lo scorso anno. Le foto.