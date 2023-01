Italrugby | convocati D’Amico e Di Bartolomeo al posto di Traorè e Hasa

(Di martedì 17 gennaio 2023) I piloni Niccolò(Transvecta Calvisano) e Tommaso Di(Petrarca Padova) sono statidallo staff tecnico dell’Italia A in sostituzione dei pari ruolo Cherife Muhamed, rispettivamente infortunato e rilasciato a Zebre Parma per l’attività del fine settimana, in vista dell’incontro contro la Romania ‘A’ di sabato 21 gennaio a Viadana. Inoltre, sono stati rilasciati a Zebre Parma per l’incontro del fine settimana di Challenge Cup gli atleti Leonard Krumov e Marco Manfredi. SportFace.

