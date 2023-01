Italmopa | “La qualità delle farine italiane alla base del successo della pizza”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 17 gennaio 2023) ROMA – Ogni anno, in Italia, circa 450.000 tonnellate di farina sono destinateproduzione di oltre 3 miliardi di pizze. Lo evidenzia-Associazione Industriali Mugnai d’Italia (aderente a Federalimentare e Confindustria) nel giornoGiornata Mondialeche si celebra, ogni anno, il 17 gennaio, in occasionefesta di Sant’Antonio Abate, protettore deiioli e dei fornai. “La– unitamentepasta – costituisce la bandieracultura gastronomica italiana nel mondo”, sottolinea Andrea Valente, Presidente. “Un alimento sublime che racchiude i principali ingredienti del Made in Italy alimentare: genuinità, sapore, profumi e convivialità. E siamo ...