Italiani pazzi per le ultra-40enni | la CLASSIFICA definitiva | CHE FOTO!

la Repubblica

Pescara è piccola e sono tuttiper il calcio. È difficile camminare per strada. Qui, per i primi due o tre anni, mi è piaciuto molto. La gente non mi fermava per strada. Se potessi tornare a ...L'inaugurazione della stessa, opera del ravennate Enrico, è del 1865 in Piazza Santa Croce davanti cioè al Pantheon dei grandie avviene in pompa magna alla presenza di Vittorio ... Italiani pazzi per la pizza surgelata: piace a 8 su 10 In testa la Margherita, a seguire Diavola e Quattro Formaggi: in tutto nel 2021 ne sono state consumate 60mila tonnellate. E spopola fra le famiglie con ...Nel 2022 la tv di Berlusconi ha rafforzato la propria leadership in Italia nei video online con oltre 7 miliardi e mezzo di visioni ...